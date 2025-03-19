Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 38

SAT.1Staffel 1Folge 38
Folge 38

Folge 38: Folge 38

23 Min.Ab 6

Manu setzt auf eine neue Formel für ihre Beziehung zu Mark: Vertrauen ja - Liebe nein. Umso mehr freut sie sich, als Mark sie mit der Besorgung eines wichtigen Paketes beauftragt - anscheinend vertraut er ihr schon mehr, als sie dachte. Doch als Manu klar wird, dass es sich bei dem Paket um ein Geschenk für Marks Verlobte handelt, versetzt es ihr - ganz gegen ihre Vorsätze - einen Stich ins Herz.

