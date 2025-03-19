Eine wie keine
Folge 40: Folge 40
25 Min.Ab 6
Manu reicht's mal wieder: Sie will nur noch ihren Job als Putzfrau erledigen und sich nicht mehr vom Charme ihres gutaussehenden Chefs einwickeln lassen. Leider wird dem zeitgleich klar, dass er Manu unbedingt braucht, um seinem Konkurrenten Philip ein Schnippchen zu schlagen. Doch Manu hat gerade ein viel größeres Problem: Philips Hund Gandhi bricht in ihrer Obhut leblos zusammen ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph