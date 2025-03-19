Eine wie keine
Folge 48: Folge 48
23 Min.Ab 6
Beim Charity-Event im Hotel gibt es Stress: Emily Körner fabuliert sich ein Schauermärchen auf Kosten Daniels zusammen - Druck auf die Tränendrüsen, um die Spendenfreudigkeit der Gäste anzuregen. Als Manu auf die Bühne springen will, hält Mark sie auf: Es dient doch einem guten Zweck! Manu ist empört: Und dafür soll sie dabei zusehen, wie ihr Sohn vor zum sozialen Problemfall erklärt wird?
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph