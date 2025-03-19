Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 48

SAT.1 Staffel 1 Folge 48
Folge 48

23 Min. Ab 6

Beim Charity-Event im Hotel gibt es Stress: Emily Körner fabuliert sich ein Schauermärchen auf Kosten Daniels zusammen - Druck auf die Tränendrüsen, um die Spendenfreudigkeit der Gäste anzuregen. Als Manu auf die Bühne springen will, hält Mark sie auf: Es dient doch einem guten Zweck! Manu ist empört: Und dafür soll sie dabei zusehen, wie ihr Sohn vor zum sozialen Problemfall erklärt wird?

