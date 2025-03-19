Eine wie keine
Folge 52: Folge 52
24 Min.Ab 6
Soll Manu um Mark kämpfen oder im "Aden" kündigen? Ein Tag auf der Eisbahn soll Klarheit ins Chaos bringen. Mit dem Eisbahn-Pächter kann Manu endlich wieder lachen. Doch dann bringen Ralf und Lindi Daniel nicht wie besprochen auf die Eisbahn. Stattdessen die Ansage: Das Jugendamt weiß wegen der Fotos vom Charity-Event Bescheid und wird entscheiden, ob Manu Daniel überhaupt wiedersehen darf!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph