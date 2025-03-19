Eine wie keine
24 Min.Ab 6
Manu muss erkennen, dass Mark nicht an ihrer Zuneigung, sondern an ihrem Spionagetalent interessiert ist. Jetzt reicht es: Manu kündigt im "Aden"! Sie versucht einen beruflichen Neuanfang auf der Eisbahn, doch sie merkt schnell: Sie gehört ins "Aden"! Sie zieht die Kündigung zurück und macht Philip eine klare Kampfansage: Ich werde Ihnen ganz genau auf die Finger schauen!
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph