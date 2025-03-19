Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 62

SAT.1 Staffel 1 Folge 62
Folge 62

23 Min. Ab 6

Manu geht weiterhin auf Abstand zu Mark und ordnet ihr Leben neu. Sie fängt in den eigenen vier Wänden damit an: Ein neues Schlafsofa soll her. Knut springt ihr helfend zur Seite und das Sofa steht im Nu. Manu kommt nicht umhin: Sie ist von ihrem charmanten Helfer sehr angetan. Mark versucht weiterhin an Kapital zu kommen. Kann er bei einer geheimen Pokerrunde das nötige "Kleingeld" erspielen?

