Eine wie keine
Folge 62: Folge 62
23 Min.Ab 6
Manu geht weiterhin auf Abstand zu Mark und ordnet ihr Leben neu. Sie fängt in den eigenen vier Wänden damit an: Ein neues Schlafsofa soll her. Knut springt ihr helfend zur Seite und das Sofa steht im Nu. Manu kommt nicht umhin: Sie ist von ihrem charmanten Helfer sehr angetan. Mark versucht weiterhin an Kapital zu kommen. Kann er bei einer geheimen Pokerrunde das nötige "Kleingeld" erspielen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph