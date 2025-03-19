Eine wie keine
Folge 65: Folge 65
23 Min.Ab 6
Mark pokert hoch - und verliert. Philip triumphiert hämisch. Mark ist verzweifelt, wie soll er jetzt noch an das Geld für die Hotel-Anteile kommen? Manu macht sich Sorgen um Daniel, lässt sich aber von Lindi beschwichtigen: Der Kleine hat halt seine Launen. Erst gemeinsam erkennen Mark und Manu, dass es nicht hilft, den Kopf in den Sand zu stecken ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph