SAT.1Staffel 1Folge 72
Folge 72: Folge 72

23 Min.Ab 6

Manu möchte endlich Ruhe im Sorgerechtsstreit und geht auf Mark Brauns Hilfsangebot ein. Derweil provoziert Philip seinen Bruder bei einem familiären Versöhnungsessen mit abfälligen Bemerkungen über den verstorbenen Vater: Mark kann vor Wut kaum noch an sich halten. Manu wiederum sieht sich mit Lindi konfrontiert: Die beschuldigt Manu, Daniel zu manipulieren und wird sogar handgreiflich!

