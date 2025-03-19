Eine wie keine
Folge 72: Folge 72
23 Min.Ab 6
Manu möchte endlich Ruhe im Sorgerechtsstreit und geht auf Mark Brauns Hilfsangebot ein. Derweil provoziert Philip seinen Bruder bei einem familiären Versöhnungsessen mit abfälligen Bemerkungen über den verstorbenen Vater: Mark kann vor Wut kaum noch an sich halten. Manu wiederum sieht sich mit Lindi konfrontiert: Die beschuldigt Manu, Daniel zu manipulieren und wird sogar handgreiflich!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph