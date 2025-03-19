Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 76
24 Min.Ab 6

Manu ist mit Daniel verschwunden - und niemand weiß wohin. Manus Freunde sorgen sich und Ralf ist verzweifelt. Unterdessen spielt Mark seiner Mutter weiter den Versöhnungskurs vor, wird aber zunehmend von Kindheitserinnerungen gequält ... Wie lange kann er diese Charade aufrechterhalten? Inzwischen muss Eva erkennen, dass der Eisbahnpächter Knut Stöcker etwas mit Manus Flucht zu tun hat ...

SAT.1
