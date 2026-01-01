Eine wie keine
Folge 88: Folge 88
Alexandra hat die Nase voll und trennt sich von Mark! Ihm gelingt es nicht, sie umzustimmen. Manu fühlt sich schuldig und stellt entsetzt fest, dass Mark seine Tage im "Aden" gezählt sieht. Vielleicht wäre es wirklich das Beste zu kündigen. Doch Manu schafft es nicht, dem "Aden" den Rücken zu kehren. Auch privat fährt Manu Gefühls-Achterbahn: Knut gesteht ihr aufrichtig seine Liebe ...
