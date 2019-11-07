Eine wie keine
Folge 89: Folge 89
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6
Manu nimmt sich ein Herz und erwidert Knuts Liebesgeständnis. Vom eigenen Glück angetrieben, beschließt Manu, die Beziehung von Mark und Alexandra wieder einzurenken. Mark hat zwar bereits aufgegeben, doch Manu versucht, Alexandra davon zu überzeugen, Mark noch eine Chance zu geben - wovon die nichts wissen will. Also stellt Manu Alexandra im Fahrstuhl: Jetzt wird geredet!
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Eine wie keine
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Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH