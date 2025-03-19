Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 93

SAT.1Staffel 1Folge 93
Folge 93

Folge 93Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 93: Folge 93

23 Min.Ab 6

Alexandra schwört auf Rache: Ihr Vater hat eine Affäre mit Emily! Derweil bekommt Manu Mark nicht aus dem Kopf. Sie folgt ihrem Herzen und trifft sich erneut mit ihm. Mark erklärt dabei den Kuss für null und nichtig, aber Manu kann ihre Gefühle für Mark nicht verdrängen: Sie bittet Knut, ihr Zeit zu lassen. Der stellt eine Bedingung: Manu soll ihm ins Gesicht sagen, dass sie Mark nicht liebt!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen