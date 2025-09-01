Eine ganz normale FamilieJetzt kostenlos streamen
Elementary
Folge 11: Eine ganz normale Familie
42 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Teri Purcell, die beliebte Geschäftsführerin eines Luxushotels, wird tot in einer Industrie-Waschmaschine aufgefunden. Sherlock und Watson nehmen zunächst den arbeitslosen Ehemann unter die Lupe. Auch Geoffrey Silver, den das Opfer bei wohltätigen Zwecken unterstützte, ist verdächtig - hatten die beiden eine Affäre? Doch dann nimmt der spitzfindige Detektiv eine neue, äußerst delikate Spur auf. Indes soll die Zusammenarbeit von Sherlock und Watson nun tatsächlich enden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren