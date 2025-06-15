Elementary
Folge 19: Stadt im Dunkeln
42 Min.Ab 12
Schlechtes Wetter hat Verbrecher noch nie ausgebremst: Ein diebisches Trio verschafft sich während eines Schneesturms Zutritt zu einem New Yorker Bürogebäude, tötet einen Wachmann und lässt 200 Smartphones mitgehen. Die Aktion soll vom eigentlichen Diebstahl ablenken, wie Holmes schnell entdeckt: In Wahrheit ging es um Blaupausen, die den Grundriss des Gebäudes abbilden, das den größten Tresor der Welt beherbergt. Dort fehlen allerdings bereits 33 Millionen Euro ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
