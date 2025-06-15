Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 20
Folge 20: Haus in Flammen

42 Min.Ab 12

Ein Erpresser verwendet Videoaufnahmen von minderjährigen Vergewaltigungsopfern, um deren Eltern unter Druck zu setzen. Schließlich wird der Kriminelle selbst Opfer eines Verbrechens: Jemand tötet ihn. Doch der Erpresser muss einen Komplizen haben. Den wollen Holmes und Watson nun so schnell wie möglich aufspüren.

