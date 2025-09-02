Elementary
Folge 14: Der Schlussfolgerer
42 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Eigentlich sollte Howard Ennis, Serienmörder mit einer Vorliebe für Blondinen, seiner Schwester im Krankenhaus eine Niere spenden. Doch der Killer reißt sich während der Betäubung los, tötet fünf Menschen und türmt. Kathryn Drummond vom FBI wird mit dem Fall betraut. Sie ist sowohl Ennis als auch Holmes, der ebenfalls ein Interesse an dem Kriminellen hat, keine Unbekannte. Genau das soll bei der Ergreifung von Ennis noch eine entscheidende Rolle spielen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren