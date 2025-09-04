Elementary
Folge 17: Möglichkeit zwei
Der Unternehmer Gerald Lydon leidet unter einer seltenen, genetisch bedingten Krankheit - und das, obwohl diese in seiner Familie nie vorkam. Holmes lehnt es zunächst ab, dem Mann zu helfen. Doch als Lydon im Wahn seinen Chauffeur ermordet, wird der Schnüffler neugierig. Recherchen in einem Genlabor ergeben, dass die künstliche Infektion mit dem seltenen Defekt durchaus möglich wäre. Wer könnte Lydon das beschädigte Gen verabreicht haben? Und was waren die Beweggründe des Täters?
