Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Todesengel

sixxStaffel 1Folge 5
Todesengel

TodesengelJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 5: Todesengel

42 Min.Ab 12

Durch Zufall stößt Holmes auf seinen neuen Fall: Der Tod eines Mannes, der soeben an einem Herzinfarkt verstorben ist, war nicht natürlich - ihm wurde Epinephrin gespritzt. Verdächtig ist auch, dass das Opfer an Krebs im Endstadium litt. Holmes und Watson folgen der Spur des Epinephrin, das als gestohlen gemeldet wurde. Sie stoßen auf neun weitere Herztote, die an einer Injektion starben - sie alle waren unheilbar krank. Wollte sie jemand von ihrem Leiden erlösen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen