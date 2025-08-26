Elementary
Folge 4: Konkurrenzkampf
42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Auf Empfehlung von Captain Gregson beauftragt eine Investmentfirma Sherlock Holmes mit einem neuen Fall: Der Geschäftsführer des Unternehmens, Peter Talbott, ist verschwunden. Die Herren von der Wallstreet sind zunächst schwer irritiert von Sherlocks unkonventioneller Art. Doch er beweist sein geniales Können und findet heraus, dass Talbott eine Wohnung für Prostituierte bezahlte. Dort wird der Vermisste kurz darauf gefunden, gestorben an einer Überdosis Heroin. War es Mord?
