sixx Staffel 1 Folge 23 vom 09.09.2025
Folge 23: Irene

42 Min. Folge vom 09.09.2025 Ab 12

Nach ihrer Entführung geht es Irene schlecht, weswegen Holmes beschließt, sie bei sich und Watson einzuquartieren. Wie sich herausstellt, verschleppte sie ein gewisser Isaac Proctor. Da er jedoch immer maskiert war, kann Irene ihn auf Bildern nicht identifizieren. Als Irenes Sicherheit erneut bedroht ist, entscheidet Holmes, sie wegzubringen. Doch Irene will nicht ohne ihn gehen. Als Holmes alles für ihre gemeinsame Abreise vorbereitet, gibt es eine neue Entwicklung.

