Elementary
Folge 17: Der Eismann
41 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Eine Studentin rammt mit ihrem Auto einen weißen Kleinlaster und wird daraufhin erschlagen. An ihrem Körper finden die Ermittler Hinweise, dass sich Kältemittel in dem Wagen befand, den sie anfuhr - doch der ist vom Tatort verschwunden. Sherlocks und Watsons Spur führt zu einem Kühlhaus, in dem sie tiefgefrorene Leichen entdecken. Sie wurden dort von einer Firma eingelagert, die ihre verstorbenen Kunden zu einem späteren Zeitpunkt wieder zum Leben erwecken will.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren