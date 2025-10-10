Elementary
Folge 20: Zeit ist Geld
41 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Garrison Boyd verdiente seinen Lebensunterhalt mit der Entlarvung von Pseudowissenschaft und dem Paranormalen. Nun wurde er ermordet aufgefunden. Die Spur führt Holmes und Watson zu dem Bauunternehmer Collin Eisely. Boyd hatte zuletzt ein Haus untersucht, an dem Eisely interessiert war und in dem laut der Bewohnerin ein Geist umgeht - Boyd glaubte jedoch, dass Eisely für den Spuk verantwortlich war. Vor Ort macht Sherlock eine erstaunliche Entdeckung.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
