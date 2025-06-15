Die Tote aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Elementary
Folge 16: Die Tote aus der Vergangenheit
42 Min.Ab 12
Als Sherlock dieses Mal aufs Revier gerufen wird, steht er selbst im Mittelpunkt einer Mordermittlung. Er wird verdächtigt, vor drei Jahren Maria Gutierrez getötet zu haben. Sherlock kann sich nicht an die Verabredung erinnern, die er mit dem Opfer gehabt haben soll. Damals war er schwer drogensüchtig und befürchtet nun, dass er die Tat wirklich begangen haben könnte. Er kontaktiert Oscar, einen alten Bekannten aus dieser Zeit.
Elementary
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
