Elementary
Folge 1: Das perfekte Verbrechen
42 Min.Ab 6
Watson schlägt sich mit Detective Bell beim NYPD durch einen Mordfall. Sie hat die Kartell-Chefin Elana March hochgenommen, doch dann wird ihre wichtigste Zeugin auf mysteriöse Weise getötet und Watson offenbar beschattet. Als Sherlock Holmes überraschend aus London zurückkehrt, gibt er seiner ehemaligen Partnerin einen wichtigen Hinweis. Doch die ist wenig begeistert darüber, dass Holmes sich in ihren Fall einmischt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren