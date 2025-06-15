Elementary
Folge 10: Teure Saat
42 Min.Ab 12
Der brillante Biotaniker und Genetik-Experte Clay Dubrovensky wurde ermordet. Die Methode weist darauf hin, dass ein brasilianisches Drogenkartell hinter der Tat steckt. Courtney Stever, Dubrovenskys Ex-Freundin, bestätigt Sherlock und Watson, dass das Opfer besonders hochwertiges Cannabis für die Dealer hergestellt hat. Doch bald kommen den Ermittlern Zweifel, dass er deswegen sterben musste ... Kitty sucht indes nach einem vermissten Teenager.
Weitere Folgen in Staffel 3
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
