Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Teure Saat

sixxStaffel 3Folge 10
Teure Saat

Teure SaatJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 10: Teure Saat

42 Min.Ab 12

Der brillante Biotaniker und Genetik-Experte Clay Dubrovensky wurde ermordet. Die Methode weist darauf hin, dass ein brasilianisches Drogenkartell hinter der Tat steckt. Courtney Stever, Dubrovenskys Ex-Freundin, bestätigt Sherlock und Watson, dass das Opfer besonders hochwertiges Cannabis für die Dealer hergestellt hat. Doch bald kommen den Ermittlern Zweifel, dass er deswegen sterben musste ... Kitty sucht indes nach einem vermissten Teenager.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen