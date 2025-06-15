Elementary
Folge 19: Eine Watson, ein Holmes
42 Min.Ab 12
Als ein Hacker mit dem Alias Species stirbt, müssen Holmes und Watson erneut im Umfeld des Hacker-Kollektivs Everyone ermitteln. Offenbar wurde deren Anführer Species von jemandem aus seiner Gruppe ermordet, doch um herauszufinden, wer der Täter ist, müssen die beiden Detektive die anonymen Mitglieder enttarnen. Holmes fürchtet indes, dass Watson ihm in ihren Methoden und ihrem Charakter allmählich zu sehr ähnelt und damit ihre Partnerschaft aus dem Gleichgewicht bringt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren