Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Bella

sixxStaffel 3Folge 4
Bella

BellaJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 4: Bella

42 Min.Ab 12

Sherlock macht Bekanntschaft mit Bella: einer Software, die laut ihren Programmierern über eine einzigartige künstliche Intelligenz verfügt. Sherlock glaubt nicht, dass sie wirklich selbstständig denken kann, und versucht sie im Labor zu überführen. Das eigentliche Problem des Firmenchefs Edward Bornstein müssen indes Kitty und Watson lösen: Unbekannte Einbrecher haben Bella kopiert. Nachdem sie den vermeintlichen Täter gefunden haben, wird Edward getötet - offenbar von Bella.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen