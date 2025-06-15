Elementary
Folge 23: Verschlüsselt
41 Min.Ab 12
Shinwell wurde hinterrücks erstochen - offenbar von jemandem, dem er vertraute. Sherlock und Joan vermuten sofort die SBK dahinter, die Shinwell ein für alle Mal zerschlagen wollte. Sie heften sich an den SBK-Boss Bonzi Folsom, der genau wie seine Untergebenen den Mund hält. Also setzen Sherlock und Joan auf dessen Bruder Tyus. Der behauptet allerdings, nichts mit Bonzi und seiner Organisation zu tun zu haben. Doch daran hat das Detektiv-Duo berechtigte Zweifel.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
