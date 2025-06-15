Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Wie du mir, so ich dir

sixxStaffel 5Folge 24
Wie du mir, so ich dir

Elementary

Folge 24: Wie du mir, so ich dir

41 Min.Ab 12

Eine verfeindete Gang richtet bei einem Straßenfest der SBK ein regelrechtes Blutbad an. Grund dafür ist der Mord an Carmen, der Schwester des gegnerischen Gang-Bosses Halcon Zelaya, welcher auf Rache sinnt. Gregson und Joan wollen einen Bandenkrieg vermeiden und beschwören daher Tyus, endlich gegen die SBK auszusagen, doch der bestreitet weiterhin, etwas mit der Gang zu tun zu haben. Außerdem findet Joan heraus, dass die SBK offenbar nicht für Carmens Tod verantwortlich ist.

