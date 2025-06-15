Elementary
Folge 24: Wie du mir, so ich dir
41 Min.Ab 12
Eine verfeindete Gang richtet bei einem Straßenfest der SBK ein regelrechtes Blutbad an. Grund dafür ist der Mord an Carmen, der Schwester des gegnerischen Gang-Bosses Halcon Zelaya, welcher auf Rache sinnt. Gregson und Joan wollen einen Bandenkrieg vermeiden und beschwören daher Tyus, endlich gegen die SBK auszusagen, doch der bestreitet weiterhin, etwas mit der Gang zu tun zu haben. Außerdem findet Joan heraus, dass die SBK offenbar nicht für Carmens Tod verantwortlich ist.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
