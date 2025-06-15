Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 13
Folge 13: Die Wahl des Weinglases

39 Min.Ab 12

Der ermordete Umzugsunternehmer Leland Frisk war sehr geschickt darin, sein eigentliches Betätigungsfeld zu verbergen: Tatsächlich arbeitete er als Auftragskiller, wie Sherlock bei seinen Ermittlungen herausfindet. Da Frisk für jeden seiner Auftraggeber eine Akte angelegt hatte, fällt es dem Detektiv nicht schwer herauszufinden, wer nun seinerseits den Killer ins Jenseits befördert haben könnte. Alles deutet auf den Pharmaunternehmer Cal Medina, doch bald bröckelt der Verdacht.

