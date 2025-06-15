Elementary
Folge 8: Sandlöcher
41 Min.Ab 12
Sherlock geht es nach den drei Monaten Pause, in denen er isoliert in einer Berghütte gelebt hat, deutlich besser. Wieder zurück bei Joan lernt er die schwangere Kelsey kennen, deren Neugeborenes Joan adoptieren möchte. In seinem nächsten Fall geht es um Lauren Wexler, deren Leiche in einem neu gegossenen Betonboden gefunden wurde. Ihr Beruf hatte mit der Entwicklung von speziellen Meeresreinigungsgeräten zu tun und führt Sherlock bis zur indischen Sandmafia.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
