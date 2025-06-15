Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Unsere Zeit ist um

sixxStaffel 6Folge 4
Unsere Zeit ist um

Elementary

Folge 4: Unsere Zeit ist um

42 Min.Ab 12

Joans ehemalige Therapeutin Dr. Reed wird brutal ermordet. Alles sieht danach aus, als hätte ein Patient die Tat begangen. Eine Recherche in der Praxis und ein Gespräch mit Dr. Reeds Partner Dr. Demopoulos bleiben ohne Ergebnis. Also klaut Sherlock die Festplatte der Ärztin, auf der sämtliche Patienteninformationen gespeichert sind. Auch Dr. Reeds Ehemann Milt kann einen heißen Tipp geben: Er verdächtigt Alfonse Kapoor, der offenbar unsterblich in seine Therapeutin verliebt war.

