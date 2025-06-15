Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 5
41 Min.Ab 12

Sherlock weiß nicht, wie ein abgetrennter Kopf in seine Tasche kam - er hat einen Filmriss. Offenbar hängt der Kopf mit dem Mordfall zusammen, in dem er und Joan derzeit ermitteln: Es geht um Victoria Garvey, die bei einem Brand starb, nachdem sie eine Gewebespende erhalten hatte. Der abgetrennte Kopf musste einem Organspender gehört haben, denn die Hornhäute waren entnommen. Als schließlich noch ein Transplantationspatient bei einem Brand umkommt, ergibt sich eine Spur.

