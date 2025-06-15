Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 20
41 Min.Ab 12

Bei einer Selbsthilfegruppe wird Rachel Garner erdrosselt auf einem der Stühle gefunden - Sherlock und Joan erinnert dieses Szenario an die grausamen Taten des Serienkillers Michael Rowan, den sie wieder in der Stadt vermuten. Der Verdacht spitzt sich zu, als Michael plötzlich im Revier auftaucht und mit Sherlock sprechen möchte ...

