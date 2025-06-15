Elementary
Bei der Fahndung nach einem gestohlenen Huhn findet die Polizei eine männliche Leiche, die statt des eigenen Kopfes einen Hühnerkopf trägt. Alles deutet auf einen Ritualmord hin, da der Tote Religionslehrer und Okkultismus-Experte war. Sherlock und Joan gehen dieser Spur nach, stellen aber bald fest, dass hinter dem Mordfall eine hochprozentige Angelegenheit steckt, deren Ursprung in Guatemala liegt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
