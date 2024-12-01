Elisa von Rivombrosa
Folge 21: Episode 47
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Mit Cristiano an der Spitze stürmen die Bürger von Neapel den Palazzo des Usurpator Nicola di Conegliano. Das Überraschungmoment gehört Cristiano, dem sich endlich die Gelegenheit zur Rache bietet. Als er dem wehrlos ausgelieferten Baron in die Augen sieht, entscheidet er sich jedoch, dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten.
Elisa von Rivombrosa
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste