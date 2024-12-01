Elisa von Rivombrosa
Folge 23: Episode 49
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Victor Benac trifft eine schwere Entscheidung. Er zeigt seinen Bruder Armand wegen des Mordes an Conte Fabrizio Ristori an. Als Elisa von dieser neuen Wendung erfährt, brechen alte Wunden auf. Wird der Mord an Fabrizio endlich aufgeklärt?
