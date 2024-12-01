Elisa von Rivombrosa
Folge 24: Episode 50
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Endlich erhält Elisa den ersehnten Brief aus Neapel. Sie erfährt, dass Cristiano lebt! Doch es geht ihm schlecht, er braucht dringend ihre Hilfe. Sie will sofort aufbrechen, aber die inzwischen anberaumte Gerichtsverhandlung macht ihr einen Strich durch die Rechnung.
Elisa von Rivombrosa
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste