Elisa von Rivombrosa

Episode 51

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 25vom 01.12.2024
Folge 25: Episode 51

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Nach dem gescheiterten Gerichtsprozess kommt es zum erbitterten Streit zwischen Victor und seinem Bruder Armand. In die Auseinandersetzung hinein platzt Fabrizios Sohn Martino, der den Vater rächen will. Sein schlecht gezielter Schuss verletzt Armand aber nur leicht.

Himmlisches Kino
