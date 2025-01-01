Staffel 2Folge 4
Emily Erdbeer
Folge 4: Ein Pferdeparadies
21 Min.
Honigkuchen ist aufgeregt: Die Ponys der Eiscreme-Insel haben sie eingeladen, an ihrem jährlichen Pferdefestival teilzunehmen. Als die anderen Ponys ihre tollen Tricks sehen, bestehen sie darauf, dass Honigkuchen ihre Parade anführt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX