WildBrainStaffel 2Folge 4
Ein Pferdeparadies

Folge 4: Ein Pferdeparadies

21 Min.

Honigkuchen ist aufgeregt: Die Ponys der Eiscreme-Insel haben sie eingeladen, an ihrem jährlichen Pferdefestival teilzunehmen. Als die anderen Ponys ihre tollen Tricks sehen, bestehen sie darauf, dass Honigkuchen ihre Parade anführt.

