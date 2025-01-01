Staffel 2Folge 9
Emily Erdbeer
Folge 9: Cinderella im Erdbeerland
21 Min.
Emily Erdbeer fühlt sich wegen ihres alten, geflickten Regenmantels gehemmt. Als die Kinder ihre Version von Cinderella aufführen, erkennen Emily und ihre Freunde, dass es nicht das Äußere ist, das zählt. Innere Werte sind viel wichtiger!
Emily Erdbeer
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX