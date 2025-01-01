Staffel 2Folge 5
Emily Erdbeer
Folge 5: Spielverderben macht keinen Spaß
21 Min.
Kiara Kuchen möchte, dass alles nur nach ihrem Kopf geht. Wenn etwas nicht so läuft, wie sie es mag, wird sie zur Spielverderberin. Bis Emily und Apfelbäckchen ihr helfen, zur besten Kameradin zu werden.
Emily Erdbeer
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX