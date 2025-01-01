Zum Inhalt springenBarrierefrei
WildBrainStaffel 2Folge 5
Spielverderben macht keinen Spaß

Spielverderben macht keinen Spaß

Folge 5: Spielverderben macht keinen Spaß

21 Min.

Kiara Kuchen möchte, dass alles nur nach ihrem Kopf geht. Wenn etwas nicht so läuft, wie sie es mag, wird sie zur Spielverderberin. Bis Emily und Apfelbäckchen ihr helfen, zur besten Kameradin zu werden.

WildBrain

