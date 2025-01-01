Staffel 2Folge 8
Emily Erdbeer
Folge 8: Vorurteile führen zu nichts
21 Min.
Jemand Fremdes zieht in die Gegend. Die Kinder befürchten das Schlimmste. Aber Emily findet heraus, dass es ein Mädchen namens Bonnie Blaubeere ist. Entgegen aller Befürchtungen ist sie sehr nett und freundlich.
Emily Erdbeer
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX