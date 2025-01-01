Zum Inhalt springenBarrierefrei
Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 2Folge 8
Vorurteile führen zu nichts

Folge 8: Vorurteile führen zu nichts

21 Min.

Jemand Fremdes zieht in die Gegend. Die Kinder befürchten das Schlimmste. Aber Emily findet heraus, dass es ein Mädchen namens Bonnie Blaubeere ist. Entgegen aller Befürchtungen ist sie sehr nett und freundlich.

WildBrain

