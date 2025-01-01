Staffel 2Folge 7
Emily Erdbeer
Folge 7: Wer hat Angst vorm dunklen Wald
21 Min.
Als Emily und ihre Freunde über Nacht campen gehen, versucht Larissa Lebkuchen, etwas vor ihren Freunden zu verbergen: Sie hat Angst vor der Dunkelheit!
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX