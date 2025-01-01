Staffel 2Folge 11
Mysteriöser Diebstahl unter WasserJetzt kostenlos streamen
Emily Erdbeer
Folge 11: Mysteriöser Diebstahl unter Wasser
21 Min.
Emily Erdbeers Freundin Blumen-Lina lebt mit ihren tierischen Freunden auf der Meerbeeren-Insel. Sie bemerkt, dass jemand einen Teil der Meerbeeren gestohlen hat und sucht gemeinsam mit Emily und ihren Freunden nach dem Übeltäter.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Emily Erdbeer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX