Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (1/3)Jetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 202: Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (1/3)
Wien war einst der Schmelztiegel des k.u.k. Vielvölkerstaates. Ob aus Galizien, Italien, Ungarn, Tschechien - in Wien suchten alle ihr Glück. Hier wurden alle Sprachen gesprochen, und auch ihre Gepflogenheiten, Kochrezepte und Musik brachten die Zugereisten mit in die Hauptstadt. So entstanden Grätzel in Wien, die ganz die ethnische Farbe der jeweiligen Bewohner und Bewohnerinnen annahmen: das jüdische Wien, das böhmische Wien, das ungarische Wien, ... In diesem neuen Dreiteiler stellt Gestalterin Patrice Fuchs diese Grätzel vor, von denen heute nur mehr Spuren existieren. In Folge eins widmet sie sich dem jüdischen Wien. Bildquelle: ORF/PATRICE FUCHS
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