Erbe Österreich

Habsburgs schwarze Stunden - So treten Kaiser ab

ORF IIIStaffel 1Folge 442vom 28.10.2025
Habsburgs schwarze Stunden - So treten Kaiser ab

Folge 442: Habsburgs schwarze Stunden - So treten Kaiser ab

47 Min.Folge vom 28.10.2025

Der Name Habsburg ist von Tragödien umweht. Allein der kleine Saal in der Kapuzinergruft, in dem Franz Joseph, Elisabeth und Rudolf neben einander ruhen, enthält mehr Emotion, als man eigentlich fassen kann. Entsprechend aufgeladen waren alle Aufbahrungen und Begräbnisse dieser Familie. Florian Kröppel geht in dieser Doku den prominentesten Todesfällen der Herrscherdynastie nach und zeigt ihre Bedeutung für den weiteren Lauf der Reichsgeschichte. In Zeiten, die von Seuchen, Kriegen und Selbstmordmoden geprägt waren, hatten die Menschen eine lakonischere Einstellung zum Tod. Und doch markierte das Ableben eines Herrschers oder eines Thronfolgers immer eine schwere Zäsur in dem zusehends fragileren monarchischen Herrschaftsgebilde. Bildquelle: ORF/Clever Contents

