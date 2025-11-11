Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Habsburgs Ringstraßenbarone (2/4) - Die böhmischen Magnaten

ORF IIIStaffel 1Folge 452vom 11.11.2025
Habsburgs Ringstraßenbarone (2/4) - Die böhmischen Magnaten

Habsburgs Ringstraßenbarone (2/4) - Die böhmischen MagnatenJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 452: Habsburgs Ringstraßenbarone (2/4) - Die böhmischen Magnaten

43 Min.Folge vom 11.11.2025

Habsburgs Ringstraßenbarone: sie kamen, zahlten und siegten. Habsburg war auf sie angewiesen – ohne ihr Geld und ihre Kunstsinnigkeit keine Ringstraße. Für die Familien, die sich hier einkauften, lohnte es sich mehrfach: Viele von ihnen wurden geadelt und nicht wenige vermehrten ihren Reichtum in den oft monopolistisch geregelten Märkten. Friedrich von Thun reist zurück in die Geschichte und an die Schauplätze, wo diese Karrieren begonnen haben. In Folge zwei geht es um die Prager Textil-Magnaten und um die Familien mit böhmischen oder mährischen Wurzeln wie Epstein, Przibram oder die Kohlen-Gutmanns – Familien, die den Staub ihrer Geschäfte abbeutelten, Banken gründeten und sich in feinem Zwirn in Wiens zweiter Gesellschaft tummelten. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen