Drei Frauen für Habsburg - Innenansichten einer HerrscherfamilieJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 461: Drei Frauen für Habsburg - Innenansichten einer Herrscherfamilie
Diese „Erbe Österreich“-Produktion lässt drei außergewöhnliche Frauen zu Wort kommen, die einzigartige Einblicke in das Leben der Habsburger gewähren: Carolina Gräfin Fuchs-Mollard, die engste Vertraute Maria Theresias, die Schauspielerin Katharina Schratt, langjährige Freundin Kaiser Franz Josephs, und Erzherzogin Elisabeth, die als "rote Erzsi" später zur Frauenrechtskämpferin wurde. Die Schauspielerinnen Petra Morzé, Stephanie Schmiderer und Gigga Neunteufel schlüpfen in die historischen Rollen und erzählen aus dieser Perspektive von entscheidenden Wendepunkten in ihrem Leben: Am Tag der Geburt Josephs II., nach der Ermordung Kaiserin Elisabeths und am Tag der Ausrufung der Ersten Republik. Die drei Biografien eröffnen seltene, intime Perspektiven auf das persönliche Umfeld der kaiserlichen Familie. Regie: Gigga Neunteufel. Bildquelle: ORF/Clever Contents
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick