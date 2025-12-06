Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei Frauen für Habsburg - Innenansichten einer Herrscherfamilie

ORF IIIStaffel 1Folge 461vom 06.12.2025
46 Min.Folge vom 06.12.2025

Diese „Erbe Österreich“-Produktion lässt drei außergewöhnliche Frauen zu Wort kommen, die einzigartige Einblicke in das Leben der Habsburger gewähren: Carolina Gräfin Fuchs-Mollard, die engste Vertraute Maria Theresias, die Schauspielerin Katharina Schratt, langjährige Freundin Kaiser Franz Josephs, und Erzherzogin Elisabeth, die als "rote Erzsi" später zur Frauenrechtskämpferin wurde. Die Schauspielerinnen Petra Morzé, Stephanie Schmiderer und Gigga Neunteufel schlüpfen in die historischen Rollen und erzählen aus dieser Perspektive von entscheidenden Wendepunkten in ihrem Leben: Am Tag der Geburt Josephs II., nach der Ermordung Kaiserin Elisabeths und am Tag der Ausrufung der Ersten Republik. Die drei Biografien eröffnen seltene, intime Perspektiven auf das persönliche Umfeld der kaiserlichen Familie. Regie: Gigga Neunteufel. Bildquelle: ORF/Clever Contents

