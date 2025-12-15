Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Kochen für den Kaiser - die Hofburg-Küche

ORF IIIStaffel 1Folge 465vom 15.12.2025
Kochen für den Kaiser - die Hofburg-Küche

Folge 465: Kochen für den Kaiser - die Hofburg-Küche

46 Min.Folge vom 15.12.2025

Wenn die Speise Leib und Seele zusammenhält, wie man sagt, kommt den Köchen und Köchinnen der Kaiser eine besondere Stellung zu. Wer weiß, ob ohne eine wohlschmeckende Hofküche die Monarchie überhaupt so lange überlebt hätte? Franz Joseph liebte vor allem Spargel und Tafelspitz, der mit einer Gabel zerteilbar sein musste. Dazu Kaiserschmarrn und Zwetschgenknödel, und wenn er alleine war, aß er am liebsten am Abend nur eine Saure Milch mit einem Stück Brot. Bildquelle: ORF/d5 productions

